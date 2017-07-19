Vanguard: tasso di riferimento fermo al 2% dopo i dati positivi su produzione e inflazione - PAROLA AL MERCATO

di Shaan Raithatha* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 feb - In sintesi: Ci aspettiamo che la BCE mantenga invariati i tassi nella riunione di politica monetaria di febbraio, che non dovrebbe riservare particolari sorprese. I dati pubblicati dopo le proiezioni dello staff BCE dello scorso dicembre sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative, con dati sull'inflazione leggermente moderati alla fine del 2025 compensati da cifre piu' robuste all'inizio del 2026.

Nonostante le notizie geopolitiche (ad esempio sulla Groenlandia), le ipotesi tecniche dello staff BCE sull'euro e sull'energia rimarranno sostanzialmente invariate.

Continuiamo a prevedere che la politica monetaria rimarra' invariata nel 2026, con i rischi maggiormente orientati verso ulteriori misure di allentamento.

Nel dettaglio - Politica monetaria in una 'buona posizione': per la sesta riunione consecutiva, prevediamo che la presidente Lagarde ribadira' che la politica monetaria e' in una 'buona posizione' e che il Consiglio direttivo e' soddisfatto della traiettoria dell'inflazione nel medio termine. Prevediamo dissensi limitati all'interno del comitato di politica monetaria.

- I dati piu' recenti sono orientati al rialzo: la crescita del PIL nell'area Euro nel quarto trimestre e' stata dello 0,3% su base trimestrale, superiore alle previsioni dello staff dello 0,2%, con una crescita complessiva per il 2025 pari all'1,5%. I dati soft di gennaio hanno registrato un andamento sostanzialmente laterale. Nel frattempo, i dati preliminari relativi all'IPC tedesco di gennaio sono risultati piu' solidi del previsto, con i dati a livello statale che suggeriscono che il calo dei prezzi dell'energia sia stato compensato da una forte ripresa dei prezzi dei prodotti alimentari e dei beni di base. Cio' ribalta la narrativa a favore dei falchi dopo i dati sull'inflazione relativamente moderati di dicembre.

- L'euro iniziera' a mitigare l'inflazione: nonostante i titoli dei giornali parlino di un rafforzamento dell'euro, su base ponderata per il commercio, esso e' aumentato solo dello 0,3% dalle proiezioni dello staff della BCE di dicembre (data di riferimento 26 novembre). Tuttavia, l'euro si e' apprezzato del 7% negli ultimi 12 mesi. Secondo i nostri calcoli, cio' dovrebbe sottrarre circa 0,3 punti percentuali all'inflazione di quest'anno.

- Poche dichiarazioni dalla BCE: a gennaio non ci sono stati molti commenti da parte dei responsabili politici. La narrativa 'ottimistica' di Lagarde e' stata ribadita da alcuni altri membri del Consiglio direttivo (Pereira, Radev), mentre Schnabel ha inoltre segnalato che non ci saranno cambiamenti nella politica monetaria 'nel prossimo futuro'.

- La nostra view: prevediamo che il tasso sui depositi della BCE rimarra' al 2% per tutto il 2026. L'asticella per un cambiamento di politica monetaria e' alta e richiedera' una significativa rivalutazione delle prospettive economiche.

Detto questo, riteniamo che il quadro dei rischi sia sbilanciato verso un ulteriore allentamento, date le prospettive di un calo dei prezzi dell'energia, un euro piu' forte e una moderazione della crescita salariale.

*Senior Economist di Vanguard Europe "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 05-02-26 13:16:53 (0402) 5 NNNN