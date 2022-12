VanEck: la rivoluzione genomica a prezzi scontati - PAROLA AL MERCATO

di Kamil Sudiyarov * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 dic - Quando si scrivera' la storia della medicina e dell'assistenza sanitaria, il 2020 potrebbe essere visto come l'inizio di una nuova era. E' il momento di un cambiamento radicale nell'ambito del trattamento delle malattie attraverso la terapia genica e nel modo in cui viene amministrato il sistema sanitario. Questo potrebbe rivelarsi importante quanto il periodo successivo alla seconda guerra mondiale, quando l'industria farmaceutica statunitense registro' un boom di vendite di molti nuovi farmaci. Al contempo, sono stati introdotti nuovi sistemi di assistenza sanitaria sociale, come il National Health Service del Regno Unito, che hanno creato un'amministrazione piu' strutturata dei servizi sanitari. Al centro dei cambiamenti odierni ci sono sia la scienza all'avanguardia che la tecnologia digitale di lunga data. Da un lato, una rivoluzione dei costi nella genomica potrebbe rendere accessibili trattamenti su misura.

Dall'altro, l'applicazione della tecnologia digitale alla sanita' elettronica, accelerata dalla pandemia di Covid-19, sta portando a nuovi livelli di efficienza. Considerati insieme, questi due fenomeni potrebbero costituire il momento piu' importante nella storia della medicina da oltre 50 anni a questa parte. Perche' gli investitori dovrebbero interessarsene ora? Questi cambiamenti non solo sembrano in grado di favorire una notevole crescita dei ricavi delle aziende pioniere del settore sanitario, ma rappresentano anche l'opportunita' di investire a un costo relativamente inferiore rispetto a un anno fa. L'aumento dei tassi d'interesse ha spinto al ribasso le valutazioni dei titoli, ma il potenziale di trasformazione della genomica e della sanita' elettronica rimane intatto.

Sequenziamento del genoma, la rivoluzione dei costi Il sequenziamento del genoma e' un processo di decifrazione della sequenza del DNA del genoma di un organismo che consente di compiere enormi passi avanti nel trattamento e nella diagnostica delle malattie. Il progresso delle tecnologie genomiche ci porta a pensare in modo diverso al nostro corpo, aiutandoci a identificare i fattori genetici che contribuiscono alle malattie comuni e a scoprire i geni responsabili di patologie rare. Le nuove tecnologie vengono sfruttate con successo per ridurre drasticamente i costi.

Secondo il National Human Genome Research Institute, dal 2010 al 2021, ovvero in soli 11 anni, il costo del sequenziamento di un genoma umano e' infatti sceso da 47.000 dollari a soli 600 dollari. Con la diminuzione dei costi, i trattamenti e le diagnosi genomiche diventano sempre piu' accessibili: - Alnylam ha sviluppato un farmaco per il trattamento delle malattie nervose causate da un disturbo in cui le proteine mal ripiegate si accumulano in alcuni tessuti. Una condizione un tempo rara, che tuttavia oggi colpisce circa 200.000 persone.

- Il NIPT di Illumina consente lo screening prenatale di anomalie dei cromosomi sessuali e di condizioni cromosomiche comuni, tra cui la trisomia 21 (sindrome di Down), la trisomia 18 e la trisomia 13 - Imlygic di Amgen e' un farmaco di terapia genica utilizzato per il trattamento del melanoma non operabile. Gli studi clinici di Imlygic hanno dimostrato un sostanziale beneficio in termini di sopravvivenza nei pazienti con malattia metastatica precoce e nei pazienti che non avevano ricevuto un precedente trattamento sistemico per il melanoma - Le soluzioni di somministrazione basate sull'RNA messaggero (mRNA) sono state notoriamente alla base dei vaccini CoVID-19, altamente efficaci, di Moderna e BioNTech.

Applicazioni finora considerate irrealizzabili, come la medicina personalizzata e l'editing genico, sembrano diventare piu' fattibili nel prossimo futuro.

