VanEck: Cina, fino a quando la banca centrale continuera' il sostegno? - PAROLA AL MERCATO

di Alessandro Rollo * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 gen - Il motivo principale del riprezzamento degli asset quest'anno e' stato il rapido aumento dei tassi di interesse, in particolare negli Stati Uniti, in risposta a un'inflazione dei prezzi che non si vedeva da 40 anni. Cio' non solo ha avuto ripercussioni su tutte le asset class a livello globale, ma ha anche conferito una forza significativa al dollaro, provocando significativi afflussi verso gli asset statunitensi, che ha penalizzato le azioni globali. Mentre le principali banche centrali di tutto il mondo sono impegnate ad inseguire la Federal Reserve, la maggiore eccezione tra le principali economie e' rappresentata dalla Cina, dove le condizioni finanziarie continuano ad allentarsi. Sebbene sia improbabile che il Paese ritorni al metodo degli stimoli alimentati dal debito del passato, la modesta inflazione del Paese (si veda figura in basso) ha permesso alla PBoC di abbassare il Reserve Requirement Ratio di 125 punti base nell'ultimo anno. Pertanto, e' probabile che la Cina sia l'unica grande economia globale ad allentare le condizioni finanziarie nel 2023, fornendo un tipo di stimolo non presente in altre grandi economie nel breve termine.

Il risparmio delle famiglie a livelli record sostiene il listino di Pechino Uno dei fattori che ci fanno propendere per le azioni cinesi nel breve termine e' il livello record dei risparmi delle famiglie depositati nelle banche del Paese. Sebbene i cinesi siano noti risparmiatori, con stime che collocano il risparmio delle famiglie come percentuale del prodotto nazionale lordo intorno al 40%, in passato gran parte di questo denaro e' rimasto spesso nel sistema bancario sotto forma di conti di risparmio o e' finito in investimenti immobiliari, che i cinesi hanno sempre considerato come una riserva di valore sicura e una fonte di rendimenti costanti.

Questa volta potrebbe essere diverso per alcuni motivi. In primo luogo, l'edilizia abitativa ha perso il suo lustro come riserva di valore del Paese a seguito dell'implosione del settore, iniziata gia' nel 2020, quando il governo ha avviato la campagna di riduzione del debito immobiliare. Inoltre, il crollo di alcuni dei maggiori costruttori del Paese ha lasciato i cittadini cinesi scossi dal timore che molti potessero perdere i loro depositi su unita' abitative ancora da costruire. Questo lascia centinaia di milioni di risparmiatori con poche opzioni per generare rendimenti decenti mentre costruiscono un gruzzolo per la pensione al di fuori del mercato del capitale del Paese. Nel futuro piu' immediato, tuttavia, ci aspettiamo che una parte di questi risparmi in eccesso trovi spazio nel mercato azionario del Paese, che e' ancora per il 95% di proprieta' di cittadini cinesi.

* product manager di VanEck, in collaborazione con MarketGrader

