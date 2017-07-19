Valsoia: ricavi I semestre a 59,4 milioni (+2,3%), utile netto 4,2 mln (+3,3%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 set - Ricavi di vendita a quota 59,4 milioni (+2,3%), vendite sul mercato interno a +1,5%, molto meglio le vendite all'estero (+10,2%). Ebitda a quota 7,1 milioni in crescita dell'1,9%, Ebit a 5,6 milioni (+1,5%), utile netto a 4,2 milioni (+3,3%). Sono i principali risultati della relazione finanziaria del primo semestre di Valsoia, approvati oggi dal Consiglio di amministrazione della societa'.

'Esprimo soddisfazione - ha commentato il presidente di Valsoia, Lorenzo Sassoli de Bianchi - per la ulteriore crescita dei ricavi della Societa' e, in particolare, della marginalita' anche in questo primo semestre, che si misurava con i risultati record del pari periodo 2024. Lo scenario nel quale operiamo e' ancora complesso e caratterizzato da comportamenti dei consumatori tesi a contenere la spesa in un contesto ancora segnato dalle dinamiche inflattive degli ultimi anni. Il livello di competizione nei diversi mercati e' pertanto accresciuto con un deciso incremento della pressione promozionale. L'andamento delle nostre Marche nel tempo, sia salus che che food tradizionale, evidenzia tuttavia una rassicurante solidita' in termini di performance e di Brand Equity. Siamo molto soddisfatti in particolare del gelato vegetale Valsoia che ha visto crescere ulteriormente i volumi e le quote al consumo, stabilendo nuovi record, prossimi all'80% di quota nel mercato vegetale, dopo una gia' straordinaria stagione 2024'.

Gdo

(RADIOCOR) 08-09-25 15:21:58 (0372)FOOD 5 NNNN