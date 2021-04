Valsoia: accordo per distribuzione esclusiva in Italia prodotti Valle'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 apr - Valsoia, attiva sul mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica, ha perfezionato un accordo con Valle' Italia per la distribuzione in esclusiva in Italia di tutto il portafoglio prodotti a marca "Valle'". L'accordo, con durata iniziale di 42 mesi, sara' efficace a partire dal primo gennaio 2022 (fino a quella data proseguira' l'attuale distributore). Il valore al consumo del portafoglio a marca Valle' in Italia supera i 20 milioni di euro. I prodotti sono sul mercato italiano dal 1975 e sono leader nel settore dei condimenti vegetali con una quota a valore del 69%. L'accordo con Valle' Italia ha una valenza strategica significativa per Valsoia, che rafforza il suo portafoglio di marche nei mercati food e food salutistico. "Valsoia aggiunge al suo portafoglio una grande marca storica, leader nel mercato italiano dei condimenti vegetali con ottime prospettive di sviluppo in sinergia con le nostre marche di proprieta' (Valsoia Bonta' Salute, Santa Rosa, Diete.Tic, Piadina Loriana) unitamente a quelle distribuite (Weetabix e Cereali Oreo'O's)", ha detto il presidente Lorenzo Sassoli.

Ars

(RADIOCOR) 30-04-21 16:12:23 (0515)FOOD 5 NNNN