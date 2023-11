Valsoia: +10,8% ricavi 9 mesi a 86 mln, cresce dell'1,3% l'estero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 nov - Valsoia nei primi nove mesi del 2023 ha registrato ricavi di vendita pari a 86 milioni di euro (+10,8% annuo). In crescita sia i ricavi della divisione salutistica (+5,5%), sia quelli della divisione food tradizionale (+26,7%). I consumi in Italia, positivi a valore nei primi nove mesi dell'anno (+9,5%), evidenziano a volumi una sensibile contrazione (-2,3%). In crescita le vendite all'estero con ricavi in aumento dell'1,3%, 'anche se frenati da una stagione sfavorevole ai consumi del gelato in tutta Europa', si legge in una nota.

Con riferimento ai primi cinque Paesi esteri per fatturato, si registra una crescita media dei ricavi di vendita del +10%. La Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2023 risulta positiva per 20,1 milioni, rispetto ai 23,5 milioni al 30 settembre 2022. Al netto dell'effetto dell'applicazione dell'Ifrs16, al 30 settembre 2023 la Posizione finanziaria netta e' pari a 22,3 milioni. 'Questo andamento e la crescita delle nostre quote, in molti dei segmenti di mercato in cui operiamo, rafforzano la nostra fiducia e determinazione nel proseguire gli investimenti in comunicazione ed innovazione sulle nostre Marche, rafforzando la loro gia' solida equity story, evidentemente ben riconosciuta dai consumatori', ha commentato in una nota il presidente Lorenzo Sassoli.

Com-Mar

(RADIOCOR) 13-11-23 12:44:36 (0323)FOOD 5 NNNN