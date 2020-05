Utility: oggi vertice chiave Verona-Vicenza, verso Multiutility Veneto con A2A

I manager illustrano ai sindaci il progetto dell'alleanza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mag - Stretta finale sulla Multiutility del Veneto, imperniata sulla maxi alleanza tra Agsm Verona, Aim Vicenza e A2A. Oggi, secondo quanto risulta a Radiocor, si terra' un incontro chiave tra i sindaci delle due citta' venete, il veronese Federico Sboarina e il vicentino Francesco Rucco, e i capi azienda delle due municipalizzate, rispettivamente Daniele Finocchiaro e Gianfranco Vivian. I due manager illustreranno il progetto condiviso da entrambe le societa' e dal partner A2A per l'alleanza. Uno schema pressoche' completo a cui le parti hanno lavorato alacremente negli ultimi due mesi (nonostante il lockdown) - insieme con il management di A2A, in primis il presidente Giovanni Valotti - nella convinzione che solo un'intesa su larga scala potra' garantire ad Agsm e Aim una crescita profittevole e sostenibile in futuro. Cio' mantenendo due punti fermi. Innanzitutto, la maggioranza pubblica nel capitale della nuova societa' che nascera' dalla fusione tra Agsm e Aim e dall'apporto di asset da parte di A2A (che avra' circa un terzo del capitale e potra' consolidare i margini). In secondo luogo, la nuova Multiutility del Veneto sara' il veicolo esclusivo utilizzato dalla stessa A2A per eventuali e ulteriori operazioni nella Regione, in cui si sta giocando una partita chiave in ambito energetico visto che, proprio a dicembre, Hera ha firmato un maxi accordo con Ascopiave. L'incontro di oggi sara' 'fisico' a dimostrazione della sua importanza e del fatto che potrebbe rappresentare un punto di svolta per l'operazione. Se convinti dal progetto, di cui peraltro sono sempre stati fermi sostenitori, i due sindaci lo illustreranno nei prossimi giorni alla politica. L'obiettivo e' arrivare entro fine giugno con un consenso politico saldo e l'approvazione da parte dei cda, previa ovviamente due diligence, di uno schema vincolante per passare poi ai consigli comunali ai quali spettera' l'ultima parola

Per quanto riguarda gli asset A2A dovrebbe conferire le attivita' auspicate a suo tempo da Agsm e Aim: rinnovabili (nel dettaglio alcune centrali idroettrliche in Friuli), un centro integrato ambientale nel Sud della Lombardia che servira' a supportare il ciclo rifiuti oggi in sofferenza, e una piccola quota in A2A Smart City nonche' soprattutto l'accesso al know how della multiutility lombarda nel

segmento. Che

