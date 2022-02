Utility: Althesys, per il futuro sfida su digitale e innovazione

Il Ceo Marangoni: gli investimenti tengono durante il Covid (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 feb - "L'epidemia e le crisi energetiche accompagnano un momento di svolta. In dieci anni, le utility italiane hanno migliorato i servizi, riducendo le perdite idriche, i tempi di intervento e aumentando la raccolta differenziata. Per il futuro, punteranno su digitalizzazione e innovazione". Cosi' un comunicato di Top Utility, il think tank di Althesys che oggi ha presentato la consueta analisi, giunta alla decima edizione, delle performance delle utility italiane, realizzata passando al setaccio le 100 maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti. "Anche nell'anno terribile della pandemia, il 2020, le utility hanno continuato ad investire (7,2 miliardi): risorse impiegate per le nuove sfide come manutenzione predittiva, digitalizzazione della mobilita' o cybersecurity", sottolinea lo studio presentato questa mattina da Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys e capo del team di ricerca.

La migliore utility italiana, secondo l'insieme dei parametri adottati dal team di ricerca Top Utility (economico-finanziari, ambientali, comunicazione, customer care e ricerca&sviluppo) e' il Gruppo Hera, che si aggiudica il premio Top Utility assoluto. Della cinquina facevano parte anche A2A, Iren, Lario Reti e Veritas. I premi tematici sono andati ad Acquevenete, Alperia, Gruppo CAP, Gruppo Iren, Marche Multiservizi, Veritas e Viva Servizi.

'L'ultimo anno ha rappresentato uno spartiacque. - ha spiegato Marangoni - Il mondo post-pandemia sara' per molti versi differente da quello precedente, ma le top utility hanno reagito positivamente e da questa edizione speciale, dove analizziamo gli ultimi dieci anni, emerge che il settore e' in buona salute: si e' dimostrato resiliente, ha continuato a migliorare le performance industriali, a fare ricerca e a innovare'.

"La pandemia - ha commentato il direttore generale di Utilitalia, Giordano Colarullo - ha contribuito ad accelerare la spinta verso la digitalizzazione delle utilities, lungo un percorso gia' iniziato da tempo caratterizzato da un impegno e da investimenti crescenti. Ora, grazie anche alle risorse messe in campo dal Pnrr, sara' possibile muovere un altro importante passo per migliorare ancora i servizi offerti agli utenti, la performance ambientale, il contributo dei lavoratori e la filiera, nonche' la qualita' della vita nelle citta'".

