Utility: Agsm Verona, si dimette il presidente Finocchiaro

Lettera al sindaco: politica faccia scelte chiare (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 ago - Daniele Finocchiaro si e' dimesso dalla presidenza della multiutility Agsm Verona. Lo ha fatto inviando una lettera al sindaco del capoluogo veneto, Federico Sboarina, che lo aveva chiamato un anno fa per dare una svolta strategica al gruppo (con il progetto di fusione con Aim Vicenza e la ricerca di un partner di peso) e lo ha supportato negli ultimi, delicati mesi. I motivi dell'addio di Finoacchiaro? Nel sistema Verona, in particolare nella politica, si legge nella missiva inviata dal manager e consultata da Radiocor, non c'e' la 'volonta' di promuovere un vero sviluppo industriale necessario alla sostenibilita' di Asgm, quanto piuttosto di mantenere lo status quo e le attuali inefficienze, con ingerenze e rendite di posizione che hanno condotto all'immobilismo degli ultimi 15 anni'. Secondo l'ex presidente, che ha condotto la faticosa di selezione di un partner di peso (in lizza A2A, Hera e Alperia), la fusione Agsm-Aim Vicenza non basta e la politica ora deve fare 'scelte chiare'. L'alternativa, conclude, e' perdere una grande occasione per la citta' e per il territorio.

Che

(RADIOCOR) 05-08-20 20:08:08 (0602)ENE,UTY 5 NNNN