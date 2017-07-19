Usa-Italia: Zaia, rapporto solido, Meloni fa bene a difendere interesse Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 apr - 'Il rapporto con gli americani resta solido'. Cosi' Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha commentato i rapporti tra Usa e Italia, dopo le critiche espresse dal presidente, Donald Trump, nei confronti della premier, Giorgia Meloni. In visita al Salone del Mobile, ha spiegato: 'agli americani dobbiamo tutto, anche la democrazia. Ricordo la guerra di liberazione, ma ricordo anche che nel 1947 De Gasperi ando' a incontrare il presidente Usa e da li' nacque tutto quello che poi si traduce nel patto atlantico e nella Nato'. Ha quindi detto: con Trump 'ultimamente vediamo che i rapporti sono un po' articolati, se non raffreddati e alcune uscite non sono assolutamente comprensibili. Non ultima quella sul papa, che oggettivamente si poteva risparmiare'. Per Zaia 'il presidente Meloni fa benissimo a difendere gli interessi italiani e quando gli interessi italiani non collimano con le idee del presidente di turno degli Stati Uniti piuttosto che di qualche altro Paese, se ne faranno una ragione'.

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(RADIOCOR) 22-04-26 12:52:56 (0377) 5 NNNN