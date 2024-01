Usa: Wayfair licenzia oltre 1.600 persone per risparmiare 280 mln di dollari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 gen - Il negozio americano di mobili online Wayfair licenziera' 1.650 dipendenti, ovvero il 13% della sua forza lavoro. Lo ha annunciato oggi in un comunicato stampa. Con questi tagli, l'azienda con sede a Boston, uno dei piu' grandi rivenditori di mobili al mondo, mira a generare un risparmio annuo di oltre 280 milioni di dollari.

'La realta' e' che siamo andati troppo oltre in termini di assunzioni e ci siamo allontanati dai nostri fondamentali', ha affermato Niraj Shah, fondatore e ceo di Wayfair, in una nota ai dipendenti. "Il modo migliore per garantire che tutti in azienda possano prosperare e che possiamo fare il massimo per i nostri clienti e' assicurarci di prendere la decisione giusta su come dovrebbe essere la nostra futura organizzazione", ha aggiunto.

Wayfair ha incassato 12 miliardi di dollari di ricavi lo scorso anno, servendo oltre 22 milioni di clienti. Secondo il suo sito web, l'azienda ha 14.000 dipendenti in Nord America ed Europa. I tagli ai posti di lavoro sono aumentati negli ultimi mesi negli Stati Uniti, sulla scia del rallentamento dell'economia.

