Usa: Lutnick, stiamo definendo piano dazi sui semiconduttori (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 2 set - Il segretario al Commercio statunitense, Howard Lutnick, ha dichiarato alla Cnbc che l'amministrazione Trump sta lavorando a un quadro tariffario per i semiconduttori e che tutte le aziende ne sono consapevoli. Lutnick ha confermato un articolo di Politico della scorsa settimana, secondo cui la Casa Bianca sta valutando questa misura. "Credo che vedremo una politica tariffaria mirata e ponderata che, in sostanza, dira': se producete qui, non pagate, ma se non producete qui, aspettatevi di pagare per entrare nel mercato piu' grande del mondo", ha affermato Lutnick. L'introduzione di dazi sui semiconduttori e' in programma da tempo, ma l'amministrazione non ha ancora reso pubblico il piano in esame. "Avremo successo nel settore dei semiconduttori.

Verranno prodotti in America", ha concluso.

AAA-Pca.

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