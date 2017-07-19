Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Usa: Lutnick, stiamo definendo piano dazi sui semiconduttori (RCO)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 2 set - Il segretario al Commercio statunitense, Howard Lutnick, ha dichiarato alla Cnbc che l'amministrazione Trump sta lavorando a un quadro tariffario per i semiconduttori e che tutte le aziende ne sono consapevoli. Lutnick ha confermato un articolo di Politico della scorsa settimana, secondo cui la Casa Bianca sta valutando questa misura. "Credo che vedremo una politica tariffaria mirata e ponderata che, in sostanza, dira': se producete qui, non pagate, ma se non producete qui, aspettatevi di pagare per entrare nel mercato piu' grande del mondo", ha affermato Lutnick. L'introduzione di dazi sui semiconduttori e' in programma da tempo, ma l'amministrazione non ha ancora reso pubblico il piano in esame. "Avremo successo nel settore dei semiconduttori.

            Verranno prodotti in America", ha concluso.

            AAA-Pca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 02-09-26 14:05:08 (0371)NEWS 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.