            Notizie Radiocor

            Usa: governo punta a rilevare azioni di aziende di informatica quantistica

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 23 ott - Diverse aziende di informatica quantistica sono in trattativa per cedere quote azionarie al dipartimento del Commercio statunitense in cambio di finanziamenti federali, un segnale che l'amministrazione Trump sta ampliando i suoi interventi in quelli che considera segmenti critici dell'economia.

            Secondo fonti vicine alla questione interpellate dal Wall Street Journal, aziende come IonQ, Rigetti Computing e D-Wave Quantum stanno valutando la possibilita' che il governo diventi azionista, nell'ambito di accordi per ottenere finanziamenti destinati ad aziende tecnologiche promettenti.

            Altre aziende come Quantum Computing e Atom Computing stanno valutando accordi simili. Le aziende stanno discutendo di finanziamenti minimi da parte di Washington di 10 milioni di dollari ciascuna, secondo alcune fonti. Si prevede che anche altre aziende tecnologiche si contenderanno i finanziamenti.

            Nel premercato, i titoli di D-Wave, IonQ, Rigetti e Quantum Computing guadagnano tutti tra l'8% e il 13%.

