Usa: Ft, fallito il tentativo di Bessent di calmare la "febbre" dei bond

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 11 set - Il tentativo di Scott Bessent di stabilizzare il mercato del debito pubblico statunitense da 32.000 miliardi di dollari si e' rivelato controproducente, con gli investitori che avvertono che la mossa e' troppo timida per arrestare l'impennata dei rendimenti e danneggia invece la credibilita' del segretario al Tesoro statunitense. A parlarne e' il Financial Times.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni, un parametro di riferimento per le attivita' finanziarie a livello globale, e' balzato questa settimana al livello piu' alto degli ultimi tre anni, avvicinandosi alla soglia del 5%, considerata preoccupante a Wall Street. L'ultimo aumento dei costi di finanziamento si e' verificato nonostante il programma di acquisto di obbligazioni da 6 miliardi di dollari lanciato dal Tesoro e ampliato da Bessent per contrastare quella che ha definito una "febbre" nel mercato piu' importante del mondo. L'intervento ha invece alimentato i timori che gli Stati Uniti, pilastro della finanza globale, si stiano comportando in un modo piu' tipico dei Paesi con minore solidita' finanziaria.

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(RADIOCOR) 11-09-26 14:13:07 (0412) 5 NNNN