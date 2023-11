UnipolSai: da catastrofi naturali impatto di 450 milioni nei 9 mesi

Al netto della riassicurazione (ancora non recuperata) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 nov - L'impatto delle catastrofi naturali su UnipolSai nei nove mesi e' stato di 450 milioni, di cui 100 per le inondazioni dell'Emilia Romagna e il resto per le tempeste di fine luglio. E' quanto ha dichiarato Enrico Sanpietro, Insurance General Manager di Unipol e UnipolSai, durante la conference call con gli analisti a commento dei conti dei nove mesi. Tuttavia, ha precisato, si tratta di un importo al netto delle riassicurazioni, i cui importi non sono ancora stati recuperati. Ancora presto, invece, per ipotizzare il possibile impatto legato alle recentissime alluvioni in Toscana, anche se dovrebbe essere inferiore rispetto a quello dell'Emilia Romagna.

