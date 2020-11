UnipolSai: al via il progetto agricolo Life Ada, budget di 2 milioni

Per aumentare resilienza del settore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 nov - Al via il progetto Life Ada (ADaptation in Agricolture) che ha l'obiettivo di aumentare la resilienza del settore agricolo, attraverso lo sviluppo di strumenti di conoscenza e pianificazione che le forme aggregate di produttori ed agricoltori possano utilizzare per adattarsi ai cambiamenti climatici. E' quanto riferisce una nota. I principali obiettivi dell'iniziativa, che potra' contare su un budget totale di quasi 2 milioni, di cui circa la meta' co-finanziata dalla Ue, sono i singoli agricoltori e le Organizzazioni di Produttori in tre filiere agroalimentari: prodotti lattiero-caseari (Parmigiano Reggiano), vino, frutta e verdura.

Il progetto, che coinvolgera' UnipolSai come capofila e partner quali ARPAE Emilia-Romagna, Cia-Agricoltori Italiani, CREA Politiche e Bioeconomia, Festambiente, Legacoop Agroalimentare Nord Italia, Leitha' e Regione Emilia-Romagna, verra' implementato inizialmente in Emilia-Romagna e successivamente replicato in Veneto, Toscana e Lazio per un totale di 6.000 singoli agricoltori nelle regioni selezionate e 15.000 agricoltori a livello nazionale. A lungo termine, il numero potenziale di utenti dello strumento ADA nelle tre filiere selezionate saranno 242.000 agricoltori, che rappresentano circa 1.140.000 lavoratori e 2,6 milioni di ettari di SAU (Superficie Agricola Utilizzata).

com-che

(RADIOCOR) 09-11-20 11:36:39 (0242)FOOD,ASS 5 NNNN