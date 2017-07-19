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            Unipol: polo Mps-Bper consolida sistema con azionisti 'core' italiani

            'Sinergie di costo e di ricavo stimate per oltre 800 mln' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Dalla fusione di Bper con Mps nascerebbe 'un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale che si posizionerebbe al secondo posto' con un 'ulteriore radicamento territoriale, il rafforzamento del posizionamento come primo operatore in Lombardia e il forte salto dimensionale in alcune delle regioni ad alto potenziale, ad esempio Toscana e Veneto'. Non solo, si tratta per Unipol di un 'consolidamento del sistema bancario domestico, guidato da primari operatori nazionali con azionisti 'core' italiani' che permetteranno di valorizzare 'il marchio della banca piu' antica del mondo e il relativo radicamento territoriale, preservandone al contempo il profilo identitario e storico'.

            Sul fronte del conto economico, 'la creazione di significative sinergie di costo e di ricavo, stimate in via preliminare pari a oltre 800 milioni di euro' e' vista come un 'driver di creazione di valore, ad ulteriore rafforzamento del razionale strategico dell'operazione'. Tirando le somme, la 'nuova' Mps 'forte di oltre 2.600 sportelli bancari, circa 170 miliardi di euro di impieghi a clientela e circa 225 miliardi di euro di raccolta diretta, oltre a unire una storia plurisecolare con l'eredita' delle piu' importanti ex-banche popolari italiane, ne amplifichera' il valore economico, la rilevanza sociale e il posizionamento sul mercato'.

            Enr-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 08-06-26 07:42:33 (0057)ASS 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Monte Paschi Siena 9,50
            Unipol 20,50
            Bper Banca 11,70


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