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            Unipol: da Coop azioniste ok ad adesione aumento capitale da 2,5 mld

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Le Coop presenti dentro Unipol si sono gia' schierate al fianco del gruppo assicurativo nella 'conquista' di Mps e hanno garantito che faranno la loro parte nell'aumento di capitale.

            E' quanto emerge dai dettagli dell'operazione lanciata da Unipol su Rocca Salimbeni, dove si anticipa che 'le principali cooperative azioniste di riferimento della societa', titolari di circa il 49% del capitale sociale, hanno gia' manifestato la loro disponibilita' all'adesione all'aumento di capitale per le quote di rispettiva competenza'.

            Guardando l'azionariato di Unipol, dove le cooperative da tempo ne hanno blindato il controllo, emerge come primo socio sia il colosso della grande distribuzione Coop Alleanza 3.0 con il 23,480% del capitale, seguita dalla holding del mondo cooperativo Holmo (6,735%), Nova Coop (6,827%), Cooperare (4,369%), Coop Liguria (3,568%) e Coop Lombardia con in mano il 2,644% del gruppo assicurativo.

            Nell'ambito dell'operazione, infine, Unipol e' assistita da Rothschild & Co, in qualita' di advisor finanziario, e da Chiomenti, in qualita' di advisor legale.

            Enr-.

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            (RADIOCOR) 08-06-26 08:08:47 (0101)ASS 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
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            Unipol 20,87


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