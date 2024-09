Unidata: nel I semestre ricavi in linea a 49,2 milioni, ebitda +11%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - Nel primo semestre Unidata, societa' di tlc, cloud e servizi Iot, ha realizzato ricavi pari a 49,2 milioni in linea con il primo semestre 2023. L'ebitda adjusted, ovvero rettificato, e' stato pari a 12,4 milioni, in aumento dell'11%; l'ebitda margin Adjusted e' pari a 25,2 per cento.

L'indebitamento finanziario netto si attesta a 48,5 milioni rispetto ai 47,9 milioni al 31 dicembre 2023. Il numero dei clienti e' aumentato del 10% rispetto al 31 dicembre 2023.

'Siamo soddisfatti - ha dichiarato Renato Brunetti, presidente e ceo di Unidata - dei risultati conseguiti in questo primo semestre che attestano la solidita' della nostra azienda, la validita' del modello di business e la qualita' dei servizi offerti che si estendono, dal 2023, a tutta la Penisola. L'operazione di acquisizione di TWT ci ha permesso, infatti, di affermarci come primo operatore in ambito tlc a controllo italiano, e di consolidare la nostra offerta dedicata alla clientela business. Parallelamente alle attivita' tradizionali, gli importanti e sfidanti progetti, intrapresi in questi anni, stanno dando i propri frutti, contribuendo concretamente a favorire un aumento della marginalita'".

Le previsioni sul proseguo dell'esercizio in corso sono in linea con le aspettative economiche e finanziarie. Nei prossimi mesi verranno messi in atto varie iniziative ed attivita' quali: l'incremento della clientela per quanto riguarda l'area Service; la prosecuzione dell'investimento in Unifiber per la realizzazione di una rete in fibra ottica nelle aree grigie del Lazio; la prosecuzione dell'investimento nelle societa' Unitirreno Holding e Unitirreno Submarine Network per la realizzazione di un sistema di fibre sottomarine nel mare Tirreno; l'inizio dei lavori relativi ad alcuni progetti inerenti i bandi di gara pubblici vinti nel 2023, con riferimento alla pubblica amministrazione e all'area dell'IoT (Internet of Things); il proseguo del progetto di Roma 5G.

