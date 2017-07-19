Unidata: festeggia 40 anni con completamento del cavo sottomarino Unitirreno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ott - , Unidata celebra quarant'anni di storia e innovazione con l'annuncio del completamento del cavo sottomarino Unitirreno, infrastruttura strategica realizzata in jv con Azimut Libera Impresa Sgr che collega Sicilia e Liguria con due punti di snodo a Roma-Fiumicino e Olbia, rafforzando la connettivita' nazionale e internazionale. 'Festeggiare i 40 anni di Unidata e' un'emozione straordinaria. Ricordo ancora quando io, Claudio Bianchi e Marcello Vispi abbiamo iniziato in un garage a Roma assemblando componenti di computer, con grandi idee e poche risorse. Oggi guardiamo con orgoglio a quello che abbiamo costruito insieme. Unitirreno non e' solo un'infrastruttura, ma la materializzazione della nostra visione per il futuro digitale dell'Italia', ha dichiarato Renato Brunetti, presidente, ceo e fondatore di Unidata. 'In continuita' con questo progetto, stiamo lavorando anche allo sviluppo di un data center green collegato allo snodo Roma-Fiumicino dell'infrastruttura sottomarina. Questi progetti consolidano la nostra posizione nazionale e ci proiettano verso nuovi orizzonti, anche internazionali, integrando connettivita', cloud e data center in un ecosistema unico, sostenibile e innovativo', ha aggiunto.

'Unidata e' un partner fondamentale per Roma Capitale e un attore strategico per il paese, soprattutto nella transizione digitale. Abbiamo fiducia che la nostra citta', capofila in questo processo, diventi un hub cruciale per l'infrastruttura digitale in corso, con Unidata in prima linea', ha affermato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

