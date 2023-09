Unidata: Brunetti, guardiamo a IoT e cloud per eventuali acquisizioni

Focus sui contatori digitali per l'acqua (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 set - IoT e cloud, in caso di piccole acquisizioni di realta' molto specializzate; contatori digitali per l'acqua dove usare una nuova tecnologia wireless; i cavi sottomarini con la societa' acquisita Uniterreno. Sono gli orizzonti di Unidata, societa' della fibra i cui conti nel 2023, secondo gli analisti, chiuderanno con ricavi di circa 100 milioni, dopo l'acquisizione della societa' Twt. E' quanto emerge dall'intervista a Renato Brunetti, presidente di Unidata, che si sofferma sulle ragioni del ritardo del 5G in Italia.

Occorre, spiega Brunetti a DigitEconomy.24, report del Sole 24 Ore Radiocor e di Digit'Ed (leader nella formazione e nel supporto alla crescita del capitale umano), avere una killer application, come potrebbe essere la guida autonoma, e puntare anche sulle micro-celle, accanto alle macro antenne.

Va nella giusta direzione, dunque, il progetto a Roma di Boldyn Networks Italia, a cui Unidata partecipera' fornendo la fibra necessaria.

"Quello di Roma sarebbe il primo caso di realizzazione in Italia del neutral host che si verifica quando per implementare in modo deciso gli investimenti ci sono operatori intermedi, infrastrutturatori che predispongono le microcelle o le infrastrutture sfruttate poi dagli operatori che possiedono le frequenze. Questi operatori 'intermedi' - dice Brunetti - fanno gli investimenti, poi affittano agli operatori le infrastrutture, e conseguentemente partecipano alla distribuzione dei ricavi. Un modello di business che non piace a molti; sulla gara per Roma c'e' stata una fortissima ostruzione, tanti ricorsi, ma nonostante tutto va avanti (di recente il Tar del Lazio ha rigettato la procedura d'urgenza richiesta da alcuni operatori per bloccare Boldyn Networks Italia)".

