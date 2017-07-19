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            Notizie Radiocor

            Unidata: aggiudicato contratto da 2,5 mln per connettere comuni del sisma 2016

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 lug - Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Milan - Segmento Star, si e' aggiudicata in Raggruppamento temporaneo di imprese e ha sottoscritto il contratto per l'affidamento da parte di Infratel Italia della fornitura di servizi di connettivita' Internet a banda ultralarga presso le sedi comunali delle regioni del sisma 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione.

            L'Rti aggiudicatario, composto da Unidata (85%) e da Eagleprojects (15%), si occupera' di un progetto di potenziamento delle infrastrutture digitali della Pa nelle regioni del Centro Italia colpite dal sisma. Il valore totale dell'aggiudicazione ammonta a 2,5 milioni di euro in 6 anni.

            com-vec.

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            (RADIOCOR) 20-07-26 10:17:26 (0200)PA,INF 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Unidata 2,96 +2,42 10.58.29 2,925 2,96 2,94


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