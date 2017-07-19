Unidata: aggiudicato contratto da 2,5 mln per connettere comuni del sisma 2016

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 lug - Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Milan - Segmento Star, si e' aggiudicata in Raggruppamento temporaneo di imprese e ha sottoscritto il contratto per l'affidamento da parte di Infratel Italia della fornitura di servizi di connettivita' Internet a banda ultralarga presso le sedi comunali delle regioni del sisma 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione.

L'Rti aggiudicatario, composto da Unidata (85%) e da Eagleprojects (15%), si occupera' di un progetto di potenziamento delle infrastrutture digitali della Pa nelle regioni del Centro Italia colpite dal sisma. Il valore totale dell'aggiudicazione ammonta a 2,5 milioni di euro in 6 anni.

com-vec.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 20-07-26 10:17:26 (0200)PA,INF 5 NNNN