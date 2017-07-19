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            Notizie Radiocor

            Unidata: aggiudicato contratto da 2,5 mln per connettere comuni del sisma 2016 -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 lug - Le attivita' del progetto includono la realizzazione della rete di accesso, la fornitura di collegamenti a banda ultralarga con velocita' fino a 1 Gigabit/s, l'installazione di apparati dedicati alla sicurezza delle reti e la gestione dei servizi di assistenza e manutenzione. L'intervento e' a valere sulle risorse del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza Sisma 2009-2016.

            Un progetto che, nelle parole di Renato Brunetti, presidente e ceo di Unidata, 'rappresenta per noi una responsabilita' prima ancora che un'opportunita' industriale' perche' 'permette di contribuire alla modernizzazione delle amministrazioni locali nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma, realta' che sentiamo particolarmente vicine proprio in considerazione della presenza del nostro headquarter nel Lazio'.

            com-vec.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 20-07-26 10:18:33 (0201)PA,INF 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Unidata 2,96 +2,42 10.58.29 2,925 2,96 2,94


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