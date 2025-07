Unicredit: Tar evidenzia fondatezza nostro ricorso, Golden Power illegittimo (RCO)

'Alcune interpretazioni sentenza fuorvianti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - "Alla luce delle varie dichiarazioni e interpretazioni, in alcuni casi fuorvianti, diffuse in relazione alla sentenza del Tar, UniCredit ritiene necessario e responsabile fornire chiarimenti inequivocabili a tali osservazioni, presentando i fatti cosi' come delineati nella sentenza stessa". Lo afferma Unicredit in una nota, all'indomani della sentenza del Tar del Lazio, che ha accolto in parte il ricorso dell'istituto di credito contro il Golden power nell'ambito dell'ops su Banco Bpm.

"La fondatezza del ricorso di UniCredit e' stata chiaramente sottolineata dal Tar", aggiunge la banca, ribadendo che "valuta positivamente" la decisione del tribunale amministrativo : "Di quattro prescrizioni,infatti, due sono state annullate". Secondo Unicredit, "questa e' una prova inequivocabile che il modo in cui il Golden Power e' stato utilizzato e' illegittimo, tanto da richiedere l'emissione di un nuovo decreto, poiche' quello adottato il 18 aprile e' stato annullato dalla Corte". La stessa sentenza, peraltro, "di per se' dimostra la fondatezza dei rilievi di UniCredit in merito alle incertezze derivanti dalle prescrizioni del Golden Power e dalla loro applicazione nel caso di specie, richiedendo al Tar quasi 100 pagine per fare chiarezza al riguardo". UniCredit "valutera' ora tutte le iniziative opportune in maniera tempestiva", sottolinea nella nota.

