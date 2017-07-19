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            UniCredit: pronta a dialogo con Commerz, verso incontro Orcel-Orlopp

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 lug - UniCredit e Commerzbank si preparano a riaprire il dialogo. Andrea Orcel dovrebbe infatti incontrare in call l'amministratrice delegata dell'istituto tedesco, Bettina Orlopp, subito dopo la pubblicazione dei risultati di Commerz, prevista per il prossimo 6 agosto. E' quanto riporta Bloomberg, citando anche un possibile incrocio tra i due al prossimo Google camp che si terra' in Sicilia verso fine luglio.

            Enr-

            (RADIOCOR) 23-07-26 16:36:23 (0613) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Unicredit 79,03 -5,02 17.29.59 78,86 83,00 83,00


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