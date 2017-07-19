UniCredit: pronta a dialogo con Commerz, verso incontro Orcel-Orlopp
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 lug - UniCredit e Commerzbank si preparano a riaprire il dialogo. Andrea Orcel dovrebbe infatti incontrare in call l'amministratrice delegata dell'istituto tedesco, Bettina Orlopp, subito dopo la pubblicazione dei risultati di Commerz, prevista per il prossimo 6 agosto. E' quanto riporta Bloomberg, citando anche un possibile incrocio tra i due al prossimo Google camp che si terra' in Sicilia verso fine luglio.
Enr-
(RADIOCOR) 23-07-26 16:36:23 (0613) 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Unicredit
|79,03
|-5,02
|17.29.59
|78,86
|83,00
|83,00