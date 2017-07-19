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            Unicredit: project finance da 39,3 mln per agrivoltaico di Vexuvo

            4 impianti in Puglia, Calabria e Veneto da 33 MW totali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 lug - Vexuvo, operatore nazionale attivo nello sviluppo, progettazione, costruzione e gestione di impianti agrivoltaici e di accumulo, ha perfezionato con UniCredit un'operazione di project finance del valore complessivo di 39,3 milioni di euro, finalizzata alla realizzazione di quattro impianti agrivoltaici con una capacita' installata complessiva di circa 33 MW, distribuiti tra Puglia (circa 12 MW), Calabria (circa 9,2 MW) e Veneto (circa 11,8 MW). L'operazione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita della societa' e consentira' di accelerare la realizzazione di nuovi impianti in grado di coniugare la produzione di energia da fonti rinnovabili con la continuita' dell'attivita' agricola, contribuendo alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile dei territori. I quattro impianti rafforzeranno il portafoglio di vexuvo nel settore delle energie rinnovabili e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, promuovendo un modello di sviluppo che integra produzione energetica e attivita' agricola.

            Lab-com.

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            (RADIOCOR) 14-07-26 11:15:41 (0264)ENE,UTY 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Unicredit 81,80 -0,93 12.48.02 81,30 82,08 81,99


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