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            Unicredit: Patuelli, adesioni ops Commerz dimostrano che non ci sono barriere

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 giu - I risultati parziali dell'ops di Unicredit su Commerzbank dimostrano che 'non ci sono delle barriere ai confini nazionali'. Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, a margine dell'anniversario dei 30 anni di quotazione di Banca Mediolanum. 'Aspetto sempre i risultati definitivi', ma 'qualche settimana fa ho constatato che non vi era un provvedimento giuridico della Repuibblica Federale Tedesca che vietasse ad Unicredit l'acquisizione. Di conseguenza, vediamo il decorso', aggiunge Patuelli, spiegando che 'l'Italia lo ha gia' dimostrato da tanti anni perche' e' il paese con la percentuale piu' elevata di capitali esteri nel mondo bancario'.

            dim

            (RADIOCOR) 03-06-26 13:39:02 (0366) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Mediolanum 19,45 -1,34 14.31.08 19,42 19,65 19,65
            Unicredit 74,02 -1,21 14.32.04 73,74 74,78 74,46


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