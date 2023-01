UniCredit: Padoan, Pnrr puo' evitare recessione, banca punta di piu' su Italia (Sole)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - In un contesto in cui "l'inflazione sembra aver gia' raggiunto il picco ed esistono segnali che la probabile recessione possa essere solo tecnica e limitata a due trimestri", per l'Italia "sara' decisiva l'implementazione del Pnnr: gli investimenti programmati, se implementati con serieta', possono consentire al nostro Paese di arginare l'ondata recessiva". Lo ha detto Pier Carlo Padoan, presidente di UniCredit, in un'intervista a Il Sole 24 Ore, dicendosi "cautamente ottimista" sulle prospettive economiche del 2023 per l'Europa e per il nostro Paese. E UniCredit, che "per scelta strategica ha deciso di tornare a puntare sull'Italia, e' pronto a fare la propria parte". Per altro, Padoan resta convinto che abbia senso rafforzarsi come banca paneuropea: "I benefici sono ancora parziali, ma aumenteranno quando si arrivera' a una rete unitaria su liquidita' e capitale. Gia' oggi per noi lavorare in un ambiente multinazionale e' un arricchimento per tutti.

UniCredit punta a essere piu' forte in Italia continuando a operare in un contesto europeo", ha detto, spiegando che "la svolta portata avanti dal ceo Andrea Orcel, con il supporto del cda, che ha assunto anche la guida delle attivita' italiane, e' il segnale forte che UniCredit ha superato la fase in cui veniva percepita come poco propensa ad investire nel Paese in cui la banca e' nata e si e' sviluppata".

Tornando alla congiuntura economica, l'ex ministro dell'Economia ha spiegato che, "se ci sara' una recessione, si trattera' di una recessione tecnica, ovvero con una durata di non piu' di due trimestri", anche perche' "nel 2022 in Italia gli imprenditori, pur tra mille difficolta', hanno investito piu' di quanto sia stato fatto dalle imprese dell'area euro". Aiuto verra' anche dal Pnrr, a patto che gli investimenti siano "messi a terra", cosa che potra' dare "una forte spinta alla crescita dell'economia e la temuta recessione potrebbe addirittura non esserci". Bisognera' anche tenere d'occhi l'andamento dei tassi: "I mercati hanno gia' anticipato quale sara' la futura curva dei tassi: piu' alti a lunga scadenza e piu' bassi, ma positivi, a breve.

Finita l'era dei tassi a zero o negativi, si torna alla normalita'. Per i bilanci delle banche, il rialzo dei tassi e' positivo perche' migliora il margine di interesse. Ma un eccessivo rialzo dei tassi frena la ripresa dell'economia in Italia e in Europa e cio' non e' certo interesse delle banche. Tantomeno di UniCredit che e' davvero una banca paneuropea".

