UniCredit: Orcel, non siamo minaccia a sicurezza Paese (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 nov - UniCredit respinge l'idea che "potremmo rappresentare una minaccia alla sicurezza" del Paese. Cosi' Andrea Orcel, amministratore delegato della banca, spiega la motivazione del ricorso contro l'applicazione del Golden Power deciso dal Governo sull'operazione con Banco Bpm che ha portato UniCredit a rinunciare all'Ops lanciata sulla banca di piazza Meda. Il Golden Power e' stato deciso "sulla base di informazioni non corrette" fornite da Banco Bpm, afferma Orcel nel corso dell'audizione davanti alla Commissione d'inchiesta del Senato. "Il ricorso al Tar del Lazio e poi al Consiglio di Stato e' per proteggere gli azionisti e la banca e per chiarire i punti basati su un'informativa non corretta".

