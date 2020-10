UniCredit: Gasparri-Moles (FI), interrogazione su intrecci ruoli e competenze

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 ott - "Il caso Padoan deve arrivare in Parlamento. Abbiamo presentato un'interrogazione per conoscere le valutazioni del Governo in riferimento alla designazione del dirigente del Partito Democratico Pier Carlo Padoan al vertice di Unicredit. La vicenda ha evidenti implicazioni politiche". Lo preannunciano in una nota i senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri e Giuseppe Moles, per i quali "e' evidente il conflitto di interesse che emerge da questa designazione. Padoan da ministro dell'Economia ha preso decisioni relative al Monte dei Paschi di Siena, conosce fatti circostanze e bilanci, ora da futuro presidente di Unicredit prendera' decisioni relative a vicende che ha gestito come uomo di governo. C'e' un intreccio di ruoli e competenze che non puo' non essere oggetto di valutazioni anche da parte del Governo, oltre che da parte di organismi di garanzia".

