Unicredit: finanziamento di 1 mln per l'azienda delle valigie Bric's

Prestito a 6 anni con garanzia Sace (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 3 feb - Finanziamento da 1 milioni di euro da parte di Unicredit a supporto degli investimenti strategici di Bric's, azienda comasca della valigeria e della pelletteria. Il finanziamento ha durata di 6 anni ed e' assistito da Sace tramite Garanzia Italia, 'Abbiamo registrato una rapida crescita negli Stati Uniti, ma anche in Europa - ha dichiarato il presidente delegato di Bric's Spa, Roberto Briccola - numeri che non ci aspettavamo dopo il blocco dei viaggi a causa dell'emergenza sanitaria.

Evidentemente l'interesse per un prodotto che fa sognare e dimenticare la routine non e' calato, nonostante il persistere di lockdown e di misure ristrettive'. Il prestito "contribuira' a sostenere la crescita di un'azienda familiare lombarda che rappresenta l'eccellenza della manifattura italiana nel mondo" afferma Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit. "Siamo orgogliosi di continuare a supportare Bric's, eccellenza storica del Made in Italy dalle forti radici nel territorio e dalla vasta proiezione internazionale' sottolinea Enrica Delgrosso, Responsabile Mid Corporate Nord Ovest di Sace.

fon

(RADIOCOR) 03-02-22 11:46:25 (0304) 5 NNNN