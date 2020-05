UniCredit: finanziamento da 3 mln a Cooperativa Osa con garanzia Sace

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mag - UniCredit finanziera' con 3 milioni a 72 mesi la Cooperativa Sociale Osa con un'operazione 'assistita dalle garanzie rilasciate da Sace nell'ambito del programma Garanzia Italia'. La cooperativa, spiega una nota, 'opera nel campo dell'outsourcing ospedaliero, del settore sociale, dell'assistenza domiciliare, della gestione delle residenze socio-sanitarie e in tutti i campi delle riabilitazioni' in Lazio, Abruzzo, Sicilia, Puglia, Lombardia e Sardegna. Il finanziamento sara' utilizzato per 'fronteggiare l'incremento della necessita' di circolante e consentira' l'acquisto di protezioni individuali per gli operatori della cooperativa, oltre a garantire la continuita' nel pagamento degli stipendi ai soci e gli investimenti in nuove tecnologie per le strutture residenziali e ambulatoriali. 'Per UniCredit- ha commentato Salvatore Pisconti, responsabile per il Centro Italia dell'istituto - si tratta gia' della terza operazione di finanziamento messa in campo con garanzia Sace e molte altre verranno finalizzate a breve. Una ulteriore conferma che siamo completamente operativi su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidita''.

