UniCredit: Cdp sottoscrive bond da 800 mln, 'risorse per Pmi'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mar - Cdp ha sottoscritto interamente un bond senior unsecured da 800 milioni emesso da UniCredit, con l'obiettivo di 'sostenere l'economia reale e la crescita delle aziende italiane di minori dimensioni, con un'attenzione particolare a quelle del Mezzogiorno e rafforzarne la competitivita' in Italia e all'estero'. Lo annuncia una nota congiunta, che ricorda come 'la consolidata collaborazione tra le due istituzioni finanziarie' abbia 'consentito di mobilitare oltre 2,5 miliardi per il sistema imprenditoriale nazionale negli ultimi cinque anni attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari'. A oggi sono 'oltre 27mila le imprese che hanno beneficiato dei finanziamenti generati dalla sinergia tra Cdp e UniCredit'. Nel dettaglio, 'le risorse saranno integralmente impiegate dalla banca attraverso nuovi prestiti di importo fino a 20 milioni e di durata non inferiore a 24 mesi per sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle Pmi e Mid-Cap italiane che rappresentano la spina dorsale del tessuto economico del Paese'. La nuova finanza dovra' essere destinata per almeno il 51% 'a favore delle piccole e medie imprese operanti su tutto il territorio nazionale' e per la stessa percentuale 'a favore di Pmi e aziende a media capitalizzazione con sede legale e/o operativa in una delle otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)'. 'UniCredit da sempre fornisce un costante supporto alle imprese e, in particolare, alle Pmi che sono al centro della nostra crescita e di quella del Paese - ha commentato Remo Taricani, deputy head of Italy di UniCredit -. Un impegno che portiamo avanti con innovativi strumenti creditizi, di accesso al mercato dei capitali e di accompagnamento sui mercati internazionali'. 'L'implementazione del nostro piano UniCredit Unlocked Acceleration - ha aggiunto - ci condurra' verso una maggiore focalizzazione sulle piccole e medie imprese, anche tramite lo sviluppo di soluzioni digitali rese possibili dall'ottimizzazione dei processi creditizi e dall'utilizzo delle piu' avanzate tecnologie'.

