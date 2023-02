Unicredit: a 3Sun 560mln, fabbrica Catania sara' piu' grande in Ue per moduli fotovoltaici

Operazione con Sace, garanzia su 80% senior term loan (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 feb - 3Sun (societa' di Enel Green Power) Unicredit e Sace insieme per l'ampliamento della gigafactory di Catania, che diventera' la piu' grande fabbrica europea di moduli fotovoltaici ad alte prestazioni. 3Sun e Unicredit, che ha agito in qualita' di Structuring mandated lead arranger, Global coordinator e Bookrunner, hanno firmato il contratto di project financing per un importo massimo di 560 milioni di euro, suddiviso tra 475 milioni di euro di senior term loan e 85 milioni di euro di Vat loan, per finanziare l'ampliamento dello stabilimento di pannelli solari 3Sun a Catania, in Sicilia. Il senior term loan beneficia per l'80% della Garanzia Green di Sace.

L'investimento contribuira' allo sviluppo di Tango (iTaliAN pv Giga factOry), un impianto di produzione su scala industriale per la produzione di moduli fotovoltaici (Pv) innovativi, sostenibili e ad alte prestazioni presso 3Sun.

L'impianto di produzione da 3 GW dovrebbe essere operativo entro luglio 2024, dopo aver iniziato con i primi 400 MW nel settembre 2023, rendendo 3Sun la piu' grande fabbrica europea su scala gigawatt che produce moduli fotovoltaici bifacciali ad alte prestazioni.

