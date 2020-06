UniCredit: 4 mln finanziamento a Edif con Garanzia Italia di Sace

Prima operazione nelle Marche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 giu - UniCredit ha erogato un finanziamento da 4 milioni di euro a Edif Spa, azienda specializzata nel settore della distribuzione elettrica. Si tratta della prima operazione realizzata nelle Marche assistita dalle garanzie rilasciate in poche ore da Sace, nell'ambito del programma Garanzia Italia

Edif Spa, attiva sul mercato fin dagli anni '80, e' una realta' di primo piano nel mondo della distribuzione elettrica. E' presente, con 25 punti vendita, in Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e un polo logistico in provincia di Teramo. La copertura del territorio e' assicurata da circa 100 fra agenti e funzionari vendita. La sede e' a Corridonia, in provincia di Macerata, dove sono stati centralizzati tutti i processi organizzativi e gestionali dell'azienda

Le risorse finanziarie rinvenienti dall'operazione - strutturata con una durata di 72 mesi - saranno utilizzate per fronteggiare l'incremento del fabbisogno di cassa determinato dall'emergenza Covid

'Siamo grati ad UniCredit per aver perfezionato questa operazione in tempi brevissimi, segno di stima e fiducia reciproca. La nuova finanza consentira' alla nostra azienda di affrontare con maggiore serenita' le problematiche determinate dal lockdown e pianificare il futuro con qualche incertezza in meno', dichiara Umbertina Verdicchio, Amministratore Delegato della Edif.

