UniCredit: 15 mln a Onlus Nuova Assistenza per nuove Rsa in Toscana

Durata finanziamento di 8 anni con Garanzia Futuro di Sace (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ott - UniCredit sostiene gli investimenti di Nuova Assistenza Societa' Cooperativa Sociale Onlus di Novara con un finanziamento a impatto sociale di 15 milioni di euro, della durata di 8 anni, assistito dalla Garanzia Futuro di Sace. Il finanziamento e' destinato alla costruzione di nuove Rsa in Toscana e Sardegna e all'acquisizione di alcune strutture che la Cooperativa ha gia' in gestione. Nuova Assistenza Societa' Cooperativa Sociale Onlus opera nel settore socio - sanitario, assistenziale ed educativo, fattura oltre 115 milioni di euro e gestisce piu' di 100 strutture tra Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria e da ultimo anche in Sardegna, che impiegano oltre 3600 operatori specializzati. Il finanziamento, commenta Paola Garibotti, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit, "ha l'ambizione di sostenere la societa' cooperativa sociale Onlus a perseguire obiettivi di impatto positivo sulla societa' e sul territorio in cui opera ed e' perfettamente coerente con il piano strategico UniCredit Unlocked che ha lo scopo di fornire alle comunita' le leve per il progresso".

