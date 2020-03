Uif: record di segnalazioni sospette riciclaggio nel secondo semestre 2019

Visco: potenziate funzioni ispettive e sanzionatorie Unita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mar - La Uif, l'unita' di informazione finanziaria italiana, ha registrato nel secondo semestre 2019 un forte balzo delle segnalazioni di riciclaggio che hanno raggiunto il record assoluto per un semestre: 53.773 (+13,2%). Le segnalazioni sospette complessive (sos) sono state 54.621 nel semestre (+12,2%) L'incremento delle sospette di riciclaggio, si legge nel Quaderno dell'antiriciclaggio appena pubblicato e' riconducibile alle segnalazioni in arrivo da istituti di moneta elettronica, banche e poste. La Uif, guidata da sette anni da Claudio Clemente, e' un'unita' autonoma sotto l'egida della Banca d'Italia. Il Governatore Visco stamani nella relazione sul bilancio ha citato anche la Uif, la financial unit italana che combatte il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo internazionale. "Nei primi mesi del 2020 e' stata rafforzata l'azione della Uif potenziandone le funzioni ispettive e sanzionatorie". La Uif con un organico di 150 unita' ha cambiato assetto dall'inizio del 2020 con tre nuove divisioni (su cinque in totale) per rendere piu' efficiente la sua attivita' di vigilanza ed ispettiva e per l'esame delle segnalazioni oggettive, un compito nuovo affidatole dalla revisione della normativa sull'antiriciclaggio. Nel Quaderno la Financial Unit italiana segnala che Lombardia, Lazio, Sicilia ed Emilia Romagna sono le regioni che nel semestre hanno registrato un incremento delle segnalazioni di operazioni sospette. Nel semestre dalla Uif sono state sospese operazioni sospette per 8,2 milioni ed effettuate e inviato a sua volta alle Procure italiane oltre 55mila segnalazioni.

Ggz

(RADIOCOR) 31-03-20 17:20:48 (0568) 5 NNNN