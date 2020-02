Uif: forte utilizzo contante in Veneto e quattro regioni del Sud

Nuova rilevazione per l'Italia: in 8mesi versati 168mld cash (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 feb - Il Veneto e quattro regioni del Sud (Calabria, Puglia, Campania e Sicilia) utilizzano il contante "con maggior intensita'" rispetto alle altre regioni italiane. Lo rileva una nuova tipologia di analisi della Uif, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia responsabile dell'antiriciclaggio, che da alcuni mesi ha avviato il monitoraggio delle operazioni in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro complessivi mensili, realizzate anche con singole transazioni pari o superiori a 1.000 euro. La 'fotografia' riguarda otto mesi dello scorso anno (aprile-novembre) nei quali l'importo complessivo ha sfiorato i 178 miliardi - scrive l'Uif - di cui 10 miliardi sono i prelievi e 168 miliardi i versamenti. Il valore mediano si attesta sui 2.000 euro per i prelievi e 3.180 euro per i versamenti. I dati arrivano alla Uif, guidata dal Direttore Claudio Clemente, da banche e Poste (413), Istituti di pagamento e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari (21) e Istituti di moneta elettronica (Imel) e punti di contatto di Imel comunitari (3).

