Ue: Moedas, pochi investimenti privati in Pmi, bisogna diversificare finanziamenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Lisbona, 05 nov - Uno dei problemi dell'ecosistema imprenditoriale europeo, anche per quanto riguarda le piccole e medie imprese, 'e' la dipendenza dal debito bancario e dai finanziamenti pubblici. In altri Paesi, per esempio gli Stati Uniti, c'e' molta piu' diversificazione nei finanziamenti'. Lo ha detto Carlos Moedas, commissario europeo uscente per ricerca, scienza e innovazione, parlando durante l'annuale Web Summit a Lisbona e sottolineando che per questo sono stati avviati programmi come il Piano Jucker, il piano di investimenti per l'Europa, e il suo 'successore', ovvero InvestEu 2021-2027, piano che promuovera' ulteriormente gli investimenti, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro, mobilizzando almeno 650 miliardi di euro in investimenti addizionali nel budget di lungo termine della Ue. 'L'obiettivo e' attirare piu' capitali privati, cosa di cui c'e' grande bisogno', ha detto Moedas, spiegando che proprio per questo la Commissione europea aveva dato vita al Piano Juncker, che 'si e' rivelato un successo'. In Europa, ha spiegato Moedas, 'l'ecosistema per l'innovazione aveva un pezzo del puzzle mancante ed era il venture capital, fronte su cui esisteva un forte gap nei confronti di altri Paesi, per esempio gli Stati Uniti. Abbiamo bisogno di piu' fondi privati, motivo per cui abbiamo messo a punto VentureEu', il mega fondo di venture capital tramite cui l'Unione europea fornira' investimenti cornerstone per 410 milioni di euro in fondi di fondi di venture capital gestiti in modo indipendente, di cui 200 milioni derivati da Horizon 2020. 'Bisogna guardare a tecnologie innovative e a nuove idee che creino posti di lavoro, abbiamo un dovere, anche sociale, a cui rispondere', ha detto.

