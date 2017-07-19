Ue: Gozzi (Confindustria), va rivista agenda europea ponendo al centro l'industria

E' fattore di trasformazione, sviluppo, innovazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 set - 'La presenza industriale e' la chiave di volta dei fenomeni dello sviluppo'. Per questo va rivista l'agenda europea, 'ponendo al centro il tema dell'industria come fattore di trasformazione e di sviluppo, di innovazione tecnologica'.

Cosi' Antonio Gozzi, vicepresidente di Confindustria per l'Autonomia Strategica Europea, il Piano Mattei e le Politiche per la Competitivita', al convegno "Prima le fabbriche: la forza di ricostruire, il coraggio di guardare al futuro', organizzato a Udine dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da Confindustria Udine. L'imprenditore ha evidenziato il ruolo dell'industria non solo sul piano economico, ma anche come fattore di 'tenuta sociale, inclusione, welfare, innovazione e sicurezza'. Gozzi ha sottolineato la centralita' dell'industria per l'Europa, ricordando che quest'ultima e' nata proprio dalla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. 'Senza l'industria da cui nasce l'Europa, l'Europa non esiste piu'', ha osservato, indicando tra le principali sfide dei prossimi anni la capacita' di garantire 'tenuta e resilienza' ai sistemi economici e sociali europei. Ha quindi ammonito: 'l'Europa che e' nata sull'industria, sull'industria rischia di morire'.

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(RADIOCOR) 12-09-26 14:23:51 (0306) 5 NNNN