UBS WM: mercati azionari tra vertigini, entusiasmo e rischi - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 set - Un recente sondaggio del MIT segnala che il 95% delle aziende intervistate non ha ancora ottenuto benefici quantificabili dagli investimenti in intelligenza artificiale. Un analogo invito alla cautela arriva dall'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, che ha sottolineato come alcuni investitori mostrino un 'entusiasmo eccessivo'.

I mercati, e in particolare la tecnologia, sono quindi in bolla? Al momento i segnali sono contrastanti. Le valutazioni sono certamente molto elevate e storicamente le bolle coincidono con periodi di entusiasmo per nuove tecnologie. La borsa americana presenta multipli elevati, ma e' importante notare la differenza tra i Magnifici sette colossi tecnologici, che viaggiano a quasi 30x, e gli altri titoli che si fermano sotto le 20x.

Un altro elemento da monitorare e' la partecipazione dei piccoli investitori, oggi molto piu' alta rispetto al periodo pre-pandemia e con un'attivita' tendenzialmente prociclica.

Tuttavia, la leva finanziaria sugli investimenti in borsa si attesta all'1,8% della capitalizzazione, vicino alla media di lungo termine e ben lontana dai livelli della bolla dotcom del 2000. Non si rilevano quindi particolari eccessi di indebitamento sui mercati.

Inoltre, una delle cause tipiche dello scoppio di una bolla e' un rapido aumento dei tassi d'interesse. Al contrario, ci aspettiamo che la Fed tagli i tassi di un punto percentuale entro giugno, mentre i benefici economici delle recenti riduzioni dei tassi in Europa si faranno gradualmente sentire.

Nel complesso ci aspettiamo che l'economia globale deceleri senza particolari shock, che i prossimi risultati societari siano buoni e che un calo dei tassi d'interesse sostenga i mercati nel prossimo anno, anche se qualche fase di volatilita' e' possibile o addirittura probabile. Nel breve termine esiste anche il rischio concreto di un''indigestione da investimenti in intelligenza artificiale', ma nel medio-lungo periodo l'esposizione alla tecnologia resta importante per la performance dei portafogli.

Gli investitori gia' allineati alla propria asset allocation strategica in termini di esposizione azionaria potrebbero valutare di rimanere investiti, nonostante qualche vertigine a questi livelli; chi invece e' sottoesposto puo' sfruttare eventuali correzioni per incrementare le posizioni su temi di lungo periodo come intelligenza artificiale, elettrificazione e longevita'. Il calo dei tassi americani tende a favorire i mercati emergenti e guardiamo con interesse al settore tecnologico cinese e all'India.

Nel campo obbligazionario, le emissioni con buoni rating continuano a offrire rendimenti interessanti rispetto all'inflazione attesa; i rendimenti dei titoli di Stato decennali potrebbero scendere ulteriormente nei prossimi mesi e continuiamo a preferire le scadenze intermedie (5-7 anni). Infine, rimaniamo cauti sul dollaro in considerazione dell'elevato deficit pubblico e di una politica monetaria piu' accomodante.

* Chief Investment Officer di UBS WM in Italia "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

