UBS WM: 76 mesi e non sentirli - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 set - A competere per il risparmio privato ci sono anche le aziende. In particolare, gli investimenti dei conglomerati tecnologici nell'intelligenza artificiale sono stimati a quasi 700 miliardi di dollari. Questa accelerazione degli investimenti sta comprimendo i flussi di cassa e spinge le societa' a ricorrere maggiormente al debito per finanziare l'espansione.

Tutta questa offerta di obbligazioni deve quindi essere assorbita da investitori privati che, diversamente dalle banche centrali, richiedono rendimenti remunerativi.

In definitiva, il 5% non va interpretato come una linea rossa, bensi' come un test per il sistema finanziario: serve a verificare se gli investitori siano disposti ad assorbire quantita' sempre maggiori di debito e se le valutazioni azionarie siano sufficientemente solide.

Finora, il mercato azionario statunitense sta superando bene questo test, grazie alla solidita' degli utili societari. Del resto, la storia insegna che rendimenti superiori al 5% non sono incompatibili con mercati azionari positivi. Un rialzo dei rendimenti guidato da produttivita', investimenti e innovazione puo' risultare sostenibile.

Al contrario, un rialzo alimentato da inflazione persistente, politiche fiscali imprudenti o perdita di fiducia nella politica economica risulta piu' problematico.

Per questo, la domanda per i prossimi mesi non e' quanti mesi abbia questo ciclo economico, ne' se il Treasury abbia raggiunto la soglia del 5%. Il punto e' capire se crescita, utili e fiducia saranno abbastanza solidi da sostenere una maggiore competizione per i risparmi. Gli utili del secondo trimestre e le indicazioni delle societa' suggeriscono che il mercato azionario potrebbe avere ancora strada da fare.

*Chief Investment Officer di UBS WM in Italia "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 12-09-26 12:27:27 (0233) 5 NNNN