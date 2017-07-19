Ubs: stima +15% per Borse mondiali entro fine 2026, focus su AI, energia e longevita'

I numeri del report "Year ahead 2026" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 nov - Le Borse mondiali avrebbero ancora margini di crescita, secondo il rapporto "Year ahead 2026" di Ubs. Le azioni globali potrebbero salire di circa il 15% entro fine 2026, spinte dall'intelligenza artificiale (AI), da politiche fiscali espansive e dall'allentamento delle banche centrali. Per il 2026, inoltre, il report della banca svizzera prevede un Pil in crescita dell'1,7% negli Stati Uniti, dell'1,1% nell'area euro e vicino al 5% nell'Asia-Pacifico. La domanda centrale e' se AI, stimoli fiscali e politica monetaria piu' morbida riusciranno a spingere i mercati oltre ostacoli strutturali come debito pubblico elevato, invecchiamento demografico e politiche sui dazi.

Nel 2026 Ubs prevede ancora un'economia Usa solida, "sostenuta da condizioni finanziarie piu' favorevoli e da politiche fiscali accomodanti", si legge. Per l'Eurozona, "le azioni vengono scambiate a un rapporto prezzo/utili forward di 15,2 volte", con un premio del 10% rispetto alla media di lungo periodo, e "con uno sconto del 22% rispetto alle azioni dei competitor globali". "Con l'entusiasmo degli investitori ormai scemato e le prospettive in miglioramento, riteniamo che questo sia un punto di ingresso opportuno". Nel dettaglio, "in Europa, prediligiamo i settori industriale, tecnologico e dei servizi pubblici". In Asia, "prediligiamo Cina" con il tech, poi "Giappone, Hong Kong, Singapore e India".

Sui mercati azionari, la banca indica un target a fine 2026 di 1350 punti per l'indice globale Msci Ac world - che rappresenta la performance di 23 mercati sviluppati a livello mondiale -, con scenari piu' ottimistici a fino 1450 punti, e piu' negativi a 830. Il settore tecnologico pesa ormai quasi un terzo dell'indice globale (28%) e i titoli legati all'AI hanno guidato i rialzi del 2025.

Ubs suggerisce di destinare fino al 30% di un portafoglio azionario diversificato a trend strutturali come AI, longevita', energia e risorse naturali, includendo sia l'hardware (chip, data center, cloud) sia il software e le applicazioni.

