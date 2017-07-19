UBP: Venezuela, quale scenario per i mercati energetici globali - PAROLA AL MERCATO

a cura degli esperti di UBP (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 gen - Sul fronte energetico, e' improbabile che quanto sta accadendo in Venezuela abbia un impatto significativo nel breve termine.

Attualmente il Venezuela esporta circa 800.000-900.000 barili di greggio al giorno (meno dell'1% dell'offerta globale).

Tuttavia, sebbene gli impatti sul mercato a breve termine siano modesti, le implicazioni a lungo termine per la politica globale in materia di risorse energetiche meritano grande attenzione. Le esportazioni petrolifere venezuelane hanno subito una battuta d'arresto a seguito di anni di sanzioni e sara' necessario un periodo prolungato di investimenti per aumentare la produzione in modo significativo. Cio' implica che non vi sono prospettive immediate di un forte aumento delle esportazioni venezuelane.

A beneficiare della situazione dovrebbero essere invece le esportazioni petrolifere della Guyana, poiche' vengono meno i rischi di interventi dal Venezuela, che erano stati motivo di preoccupazione durante il mandato di Maduro.

In termini di esposizione corporate, le aziende gia' operative in Venezuela o con crediti in essere - come le major petrolifere integrate statunitensi, le raffinerie USA in grado di processare greggio pesante e le raffinerie USA in grado di lavorare il greggio pesante, la cui tecnologia, competenza e attrezzature sono necessarie per rilanciare la produzione - sembrano le meglio posizionate per beneficiare nel medio termine, qualora le condizioni consentissero nuovi investimenti. Al di la' del Venezuela, le preoccupazioni si estendono all'intera regione dell'America Latina, che svolge un ruolo cruciale nell'offerta globale di materie prime.

Sebbene il Venezuela non disponga di un'industria mineraria significativa in senso stretto, presenta un notevole potenziale per l'estrazione dell'oro. Cile e Peru' sono i due maggiori produttori mondiali di rame, mentre il Brasile e' un importante esportatore di minerale di ferro e di commodity agricole. L'America Latina e' inoltre una delle principali regioni aurifere e il suo principale cliente per le esportazioni di materie prime e' la Cina. Catene di approvvigionamento, consumatori e Paesi sono destinati a diventare sempre piu' attenti all'accesso sicuro ai minerali strategici.

Il risultato e' che gli investitori dovrebbero prepararsi alla possibilita' di improvvisi rialzi dei prezzi nei comparti dei metalli di base, industriali e dei Platinum Group Metals (PGM). Inoltre, sebbene e sanzioni sulle esportazioni di petrolio restino in vigore, gli investitori prevedono un graduale allentamento attraverso il riconoscimento formale di una nuova amministrazione venezuelana e l'ampliamento delle licenze. Una transizione politica credibile potrebbe contribuire a ripristinare la fiducia nelle istituzioni e consentire il ritorno degli investimenti esteri, sostenendo una graduale ripresa della produzione petrolifera, un miglioramento dei flussi di cassa e, nel tempo, la creazione delle condizioni per una ristrutturazione complessiva del debito.

