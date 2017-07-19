UBP: Venezuela, quale scenario per i mercati energetici globali - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 gen - Tuttavia, le valutazioni obbligazionarie restano altamente incerte e sensibili alle ipotesi relative alla stabilita' politica, alla tempistica elettorale, al recupero della produzione, alla continuita' delle politiche e al trattamento dei creditori. Nel breve termine, i prezzi dei bond potrebbero continuare a essere sostenuti dall'ottimismo, sebbene sia probabile il persistere di un'elevata volatilita'. Gli eventi in Venezuela segnalano inoltre una piu' ampia disponibilita' da parte degli Stati Uniti a perseguire obiettivi strategici legati all'accesso alle risorse e all'allineamento geopolitico Cio' solleva interrogativi su potenziali pressioni a livello globale, in particolare nei Paesi che combinano alcune o tutte le seguenti caratteristiche: risorse di valore, relazioni tese con Washington e una capacita' di deterrenza militare limitata. In questo contesto sono stati recentemente citati Iran, Cuba e Groenlandia, sebbene ciascuno presenti dinamiche politiche, economiche e di sicurezza differenti.

L'Iran rimane una fonte potenziale di elevato rischio geopolitico a causa delle sue risorse energetiche strategiche, delle persistenti difficolta' economiche e delle relazioni tese con gli Stati Uniti. Le sanzioni prolungate hanno frenato la crescita, indebolito la valuta e limitato l'accesso ai mercati internazionali, contribuendo alle tensioni interne. Recenti segnali da parte della leadership statunitense indicano una disponibilita' ad intensificare le pressioni qualora l'instabilita' interna dovesse aumentare, accrescendo il rischio di nuove sanzioni o di azioni mirate.

Qualsiasi escalation significativa avrebbe ripercussioni sulla sicurezza regionale e sui mercati energetici, data l'importanza dell'Iran per l'offerta globale di petrolio e per le principali rotte di navigazione Le prospettive di Cuba sono diventate piu' incerte dopo il cambiamento politico in Venezuela, che per decenni ha rappresentato una fonte primaria di petrolio sovvenzionato e di sostegno economico. Le interruzioni di questo rapporto rischiano di aggravare la carenza di carburante, i vincoli alla produzione di elettricita' e la piu' ampia fragilita' economica. I policymaker a Washington potrebbero ritenere che la sola pressione economica sia sufficiente a favorire un cambiamento nel tempo, aumentando i rischi al ribasso per la stabilita' economica di Cuba nel breve termine senza ricorrere a un intervento diretto. La Groenlandia riveste una rilevante importanza strategica per gli Stati Uniti grazie alla sua posizione nell'Artico, al suo valore in termini di sicurezza e al potenziale minerario di lungo periodo. La sua geografia e' sempre piu' cruciale per la difesa missilistica, le nuove rotte di navigazione e l'accesso alle risorse critiche. Sebbene lo sviluppo delle risorse minerarie sia limitato da vincoli ambientali e infrastrutturali, l'interesse degli Stati Uniti ad ampliare la propria presenza militare e a garantire l'accesso alle risorse si e' intensificato. Qualsiasi azione unilaterale comporterebbe significativi rischi diplomatici e per l'alleanza NATO, sottolineando la sensibilita' della Groenlandia come asset strategico e geopolitico. Gli sviluppi recenti evidenziano un piu' ampio spostamento verso una maggiore assertivita' geopolitica, incentrata sulla sicurezza delle risorse, sulla geografia strategica e sull'allineamento politico. Sebbene l'impatto immediato sui mercati resti limitato, i casi di Iran, Cuba e Groenlandia mostrano come la pressione economica, la dipendenza energetica e gli asset strategici stiano incidendo sempre piu' sulle decisioni politiche e sulle valutazioni del rischio. Per investitori e policymaker, questo contesto richiede una maggiore attenzione ai rischi geopolitici di coda, alle sfide legate alla resilienza delle catene di approvvigionamento e alle dinamiche tra alleanze "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

