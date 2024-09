UBP: un duplice approccio per fronteggiare le incertezze dei mercati da qui a fine anno - PAROLA AL MERCATO

di Norman Villamin * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Con l'avvicinarsi delle elezioni Uksa, seguiamo un duplice approccio: mantenere l'esposizione azionaria per far leva sia su un vento di coda legato alle elezioni sia su un ampliamento della performance del mercato al di la' dei leader tecnologici del primo semestre, e al tempo stesso puntiamo a guardare avanti concentrandoci sulla gestione del rischio in autunno, quando inizieranno ad emergere timori per la sostenibilita' del debito.

Con i venti di coda legati alle elezioni, che hanno generato la performance di mercato piu' forte di un anno elettorale dal secondo dopoguerra in poi, e con l'inizio di una rotazione dei titoli tecnologici, gli investitori dovrebbero iniziare a concentrarsi sulla componente di gestione del rischio man mano che si avvicina dell'autunno.

Gli investitori dovranno fare i conti con i bilanci dei nuovi governi del Regno Unito e della Francia ed e' probabile ci sia una maggiore chiarezza sull'esito delle elezioni statunitensi. Considerati gli oneri del debito negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e Francia e i rendimenti dei titoli di Stato vicini alla soglia di crescita del PIL nominale che ha preceduto la crisi di sostenibilita' del debito dell'Italia quasi 15 anni fa, per gli investitori in obbligazioni sovrane si profilano rischi simili a quelli che si sono verificati nel 2022 per il Regno Unito.

Pertanto, sono da preferire le strategie obbligazionarie incentrate sul credito e sul reddito, per evitare i rischi significativi legati ai tassi d'interesse che prevediamo ci attendano. Inoltre, l'oro si e' nuovamente affermato come un bene rifugio a lungo termine per gli investitori. L'oro beneficera' non solo delle crescenti preoccupazioni sulla sostenibilita' del debito, ma anche della prospettiva di un prossimo capitolo della "competizione strategica" tra Stati Uniti e Cina, che potrebbe arrivare nel 2025.

Riteniamo che questo duplice approccio fino alla fine dell'anno dovrebbe aiutare gli investitori, dato che l'economia e i mercati globali si trovano ad affrontare rischi piu' gravi rispetto a quelli osservati negli ultimi 18 mesi.

* Group Chief Strategist di Union Bancaire Prive'e (UBP) "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 08-09-24 14:09:30 (0279) 5 NNNN