UBP: renminbi sotto i riflettori, cosa puo' spingere l'apprezzamento - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - Questa prospettiva e' ulteriormente supportata dalle aspettative di un indebolimento del dollaro Usa e da potenziali tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Sebbene il dollaro rimanga il principale driver delle dinamiche dei tassi di cambio, un notevole apprezzamento del renminbi al di sotto del livello psicologico e tecnico chiave di 7,00 Usd/Cny potrebbe stimolare la domanda di azioni, in particolare nel settore tecnologico, che dovrebbe beneficiare di una forte crescita degli utili e di robusti rendimenti totali. Gli investitori devono prepararsi a significative riforme del regime di convertibilita' valutaria cinese nel 2026, in concomitanza con l'introduzione del quindicesimo piano quinquennale. E' improbabile che l'apprezzamento della valuta sia un obiettivo centrale di questo piano.

L'attenzione a lungo termine rimarra' invece sull'internazionalizzazione del renminbi e sulla continua liberalizzazione delle partite correnti della Cina, che dovrebbero avere un impatto piu' profondo di qualsiasi apprezzamento valutario a breve termine. Il China Foreign Exchange Trade System (Cfets), originariamente composto da tredici valute estere, ha ampliato il paniere arrivando a includere venticinque valute, riflettendo l'enfasi strategica della Cina sulla promozione di relazioni economiche e commerciali multilaterali, in particolare con l'Africa e l'America Latina. Questi adeguamenti, compresa una minore dipendenza dal dollaro Usa, avranno probabilmente implicazioni piu' ampie per i mercati valutari globali.

La Pboc potrebbe anche prendere in considerazione l'espansione della banda di oscillazione del tasso di cambio del Rmb oltre l'attuale 2,0% intorno al tasso di parita' centrale nel 2026. Con una riduzione della pressione del dollaro statunitense, un tale cambiamento di politica consentirebbe ai mercati di adattarsi meglio alla maggiore volatilita' dei cambi. Incoraggerebbe inoltre le aziende cinesi ad adottare strategie di copertura piu' avanzate, aprendo la strada a una transizione graduale verso un sistema di tassi di cambio completamente flessibili e rafforzando il ruolo del renminbi nei mercati globali. La strategia economica a lungo termine della Cina prevede il rafforzamento del ruolo del renminbi nell'assorbimento degli shock economici esterni. Promuovendo l'internazionalizzazione del renminbi, le autorita' cinesi mirano ad aumentare la domanda globale della valuta, il che potrebbe produrre effetti positivi per le aziende cinesi emergenti a livello globale e attrarre maggiori investimenti esteri. Tuttavia, il successo di questo approccio dipende dall'attuazione di riforme strutturali fondamentali per affrontare gli squilibri economici interni, in particolare nel settore immobiliare e per quanto riguarda l'indebitamento delle imprese statali.

Trascurare tali questioni potrebbe portare a un prolungato deprezzamento del renminbi, riflettendo un calo del tasso di crescita potenziale della Cina. Una liberalizzazione prematura potrebbe inoltre innescare deflussi di capitali e destabilizzare l'economia. Al contrario, un approccio piu' proattivo nei prossimi cinque anni, unitamente agli sforzi volti a migliorare le opportunita' di investimento domestico e ad accelerare la crescita del PIL nominale, potrebbe gettare le basi per un apprezzamento strutturale del renminbi nel lungo termine.

* Senior Economist, Asia di Union Bancaire Prive'e (UBP)

