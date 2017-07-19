UBP: l'India attira capitali, fondamentali solidi e riforme spingono gli afflussi esteri - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 set - Le prospettive di investimento a lungo termine per l'India rimangono invariate e strutturalmente positive. Prevediamo che il tasso di crescita potenziale dell'India rimarra' compreso tra il 6,5% e il 7,0% nei prossimi dieci anni.

Inoltre, il Paese dovrebbe diventare la terza economia mondiale entro il 2030 superando Germania e Giappone, e il quarto mercato di consumi piu' grande al mondo nel 2027, dopo Stati Uniti, Cina e Unione Europea, distinguendosi pero' per il ritmo di crescita dei consumi piu' rapido di tutti.

In termini relativi pro capite, l'India e' significativamente indietro rispetto a molti altri mercati emergenti e questo sottolinea la necessita' di investimenti sostanziali nell'urbanizzazione e nelle infrastrutture, che dovrebbero portare a tassi di crescita sostenuti nei prossimi decenni.

Sebbene la questione dei dazi non rappresenti una minaccia diretta per la maggior parte delle societa' indiane quotate in borsa, essa ha un impatto significativo sulle piccole e medie imprese (PMI), con probabili ripercussioni sull'occupazione e sul relativo clima di fiducia. Nonostante queste sfide, la combinazione di misure di allentamento monetario e fiscale ha portato gli analisti a prevedere una ripresa della crescita degli utili al 16% nel 2026. Tuttavia, questo ottimismo dipende dal miglioramento della crescita delle vendite e dei margini nella maggior parte dei settori, elementi che restano ancora da verificare.

Infine, la rupia indiana (INR) e' diventata una delle valute asiatiche con le performance piu' deboli quest'anno, influenzata dal ciclo di tagli dei tassi della RBI, che ha ridotto i differenziali di tasso di interesse con gli Stati Uniti, insieme ai deflussi di portafoglio derivanti dal sentiment debole. Tuttavia, la ripresa dei tagli dei tassi da parte della Federal Reserve nella seconda meta' del 2025 potrebbe alleviare in parte la pressione sulla rupia, fornendo potenzialmente un moderato sostegno agli asset indiani.

