UBP: come costruire portafogli obbligazionari in uno scenario di soft landing - PAROLA AL MERCATO

di Mohammed Kazmi* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - Il contesto di crescita resiliente, la forza del mercato del lavoro e l'inflazione che appare sotto controllo fanno presagire uno scenario di soft landing negli Stati Uniti, come e' stato per il 2024. Ma anche al di fuori degli Stati Uniti stanno emergendo segnali di ripresa, con la crescita dei salari reali in Europa che e' entrata in territorio positivo per la prima volta in oltre due anni.

Nel lungo termine, queste prospettive ci portano a essere positivi sul credito, dal momento un mondo di elevata crescita del PIL nominale probabilmente consentira' ai tassi di default di rimanere a una sola cifra, come e' avvenuto nell'ultimo anno. Vale anche la pena di notare che i rischi di rifinanziamento nell'ambito dell'high yield, pur essendo stati paventati, si sono ridotti grazie alla capacita' delle societa' di estinguere il proprio debito e grazie a una certa normalizzazione dei mercati dei tassi d'interesse. A livello aggregato, le societa' hanno mantenuto una gestione prudente dei bilanci, che ha permesso di tenere sotto controllo i fondamentali da un punto di vista micro per questa fase del ciclo. Inoltre, la qualita' del mercato high yield e' migliorata nel tempo, con una crescita della quota di obbligazioni BB rispetto a quelle B e CCC.

Per quanto riguarda i titoli di Stato, ci aspettiamo che i rendimenti si muoveranno all'interno di un intervallo piu' ampio rispetto al periodo pre-pandemico, poiche' l'era della bassa inflazione e dei bassi tassi di interesse e' giunta al termine. Inoltre, un soft landing limitera' probabilmente il grado di allentamento della politica da parte delle banche centrali.

Costruire portafogli obbligazionari tenendo presente questa prospettiva significa concentrarsi sulle opportunita' di carry nei segmenti a piu' alto reddito del mercato del credito, che offrono rendimenti in grado di reggere il confronto con i rendimenti storici dell'azionario globale.

Inoltre, se dovesse verificarsi un rallentamento della crescita maggiore delle nostre aspettative, le banche centrali avrebbero un ingente dry powder per tagliare i tassi di interesse, data l'entita' del precedente ciclo di rialzo, e questo dovrebbe anche limitare i rischi di crescita al ribasso. Di conseguenza, il recente aumento dei rendimenti dei titoli di Stato suggerisce che i tassi di interesse a breve termine potrebbero ora essere piu' stabili, offrendo un punto di ingresso interessante per iniziare a costruire nuovamente portafogli bilanciati con esposizione al credito e ai tassi di interesse.

In sintesi, la svolta dovish delle banche centrali e lo spazio disponibile per ulteriori allentamenti sono di buon auspicio per il reddito fisso. Quando si costruisce un portafoglio concentrandosi sulle opportunita' di reddito bisogna tenere in considerazione il fatto che molti dei rischi che gli investitori si trovano ad affrontare sono di natura inflazionistica. Con tassi di default che probabilmente rimarranno bassi, vale la pena considerare il credito ad alto reddito e integrarlo in un portafoglio bilanciato, tenendo presente che essere presenti sul mercato e' piu' importante di attendere il momento perfetto, poiche' i rendimenti dovrebbe aiutare ad attenuare i periodi di volatilita'.

*Chief Strategist & Senior Portfolio Manager Union Bancaire Prive'e (UBP) "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 23-02-25 13:06:14 (0252) 5 NNNN