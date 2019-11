Ubi Banca: emette Social Bond 20 mln per Fondazione Banco Alimentare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 nov - UBI Banca annuncia l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario solidale (Social Bond) 'UBI Comunita' per la Fondazione Banco Alimentare Onlus' per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro, i cui proventi saranno devoluti, a titolo di liberalita', a favore del Progetto 'Piu' recupero, piu' vicino' realizzato dal Banco Alimentare. La Fondazione opera in qualita' di capofila in un partenariato che vede coinvolte altre quattro realta' della Rete Banco Alimentare: Associazione Banco Alimentare della Daunia, Banco Alimentare del Lazio Onlus, Fondazione Banco Alimentare delle Marche Onlus e Associazione Banco Alimentare del Veneto. La Rete Banco Alimentare, di cui le quattro organizzazioni regionali sopra citate fanno parte, si compone di 21 organizzazioni distribuite su tutto il territorio nazionale ed e' coordinata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, con sede a Milano. La Rete si occupa del recupero delle eccedenze della filiera agroalimentare, della grande distribuzione organizzata e della ristorazione, per ridistribuirle gratuitamente alle Strutture Caritative partners che aiutano le persone in stato di bisogno. milione di porzioni di cibo pronto e donate 9.887 tonnellate di alimenti

Le obbligazioni, emesse da UBI Banca, hanno un taglio minimo di sottoscrizione pari a 1.000 euro, durata 3 anni, cedola semestrale, tasso annuo lordo pari a 0,65% (0,481% netto annuo). Possono essere sottoscritte dal 21 novembre 2019 al 27 dicembre 2019, salvo chiusura anticipata dell'offerta.

